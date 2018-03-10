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    Секретная служба США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Кэти Гриффин с муляжом окровавленной головы президента США Дональда Трампа
    Секретная служба США занялась снимком с "отрубленной" головой Трампа
    11:44 31.05.2017
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    В ходе фотосессии Кэти Гриффин пошутила, что после публикации снимка ей придется бежать в Мексику, чтобы не попасть в тюрьму. Позже она принесла свои извинения.
    Рэндольф Аллес
    Трамп назначил директора Секретной службы
    23:29 25.04.2017
    77
    Секретная служба США, которую возглавит Рэндольф Аллес, отвечает за предотвращение подделки американских денег, а также охрану президента и высших должностных лиц страны, ключевых правительственных и инфраструктурных объектов.
    Полиция США
    Секретная служба США просит помочь расследовать кражу ноутбука агента
    04:56 18.03.2017
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    Секретная служба просит всех, кто обладает информацией касательного данного преступления, связаться с полицией города Нью-Йорк или с главным управлением Секретной службы США.
    Флаг США. Архивное фото
    Агента Секретной службы ограбили в США: украли пистолет, значок и рацию
    07:01 23.12.2015
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    Как сообщается, вещи были оставлены в машине сотрудника, припаркованной в центре Вашингтона. В результате агент лишился пистолета, значка сотрудника Секретной службы, рации, наручников и съемного диска.
    Полиция. Архивное фото
    Агент Секретной службы США арестован в Вашингтоне
    22:43 10.04.2015
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    Секретная служба США занимается охраной правительственных объектов и высших должностных лиц США. Сообщается, что задержанного агента обвиняют в "уничтожении частной собственности".
    Николай Азаров
    Азаров не хочет, чтобы Украина стала "европейским Сомали"
    20:58 25.03.2015
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    Экс-премьер Украины Николай Азаров признался, что хочет вернуться в Украину и сделать все возможное, чтобы страна "не стала новым европейским Сомали".
    Вашингтон. Белый дом
    Агенты Секретной службы США стали фигурантами расследования ДТП
    03:25 12.03.2015
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    Речь идет, как пишет Washington Post, не о рядовых сотрудниках службы - один из них является одним из руководителей группы личной охраны президента Барака Обамы.
    Здание Белого дома в Вашингтоне
    Белый дом проведет в пятницу саммит по кибербезопасности
    07:22 13.02.2015
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    В специальном саммите по кибербезопасности также будет принимать участие и американский лидер Барак Обама.
    Вашингтон. Белый дом
    В США арестовали мужчину при попытке попасть на территорию Белого дома
    03:10 02.02.2015
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    Инцидент произошел у временной стоянки для велосипедов на улице Пенсильвания-авеню. После инцидента подставка для велосипедов была убрана от ограды Белого дома.
    Эмблема ЦРУ США
    Журналиста New York Times могут освободить от дачи показаний против источника в ЦРУ
    06:15 13.12.2014
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    Официально об этом может быть объявлено уже во вторник. Не исключено при этом, что журналиста вызовут в суд по этому делу для дачи показаний, но не в отношении своего источника.
    Вашингтон. Белый дом
    Мужчина задержан при попытке проникнуть в Белый дом, у него нашли оружие
    00:35 20.11.2014
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    Задержан 40-летний житель штата Айова Ар Джей Кафим (R. J. Kapheim), который подошел к агенту Секретной службы и сказал офицеру, что "некто сказал ему пойти в Белый дом", сообщила представитель Секретной службы Николь Мэйнор.
    Белый дом. Архивное фото
    Перелезшего через ограду Белого дома мужчину, проверят на вменяемость - СМИ
    01:20 28.10.2014
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    Молодой человек по имени Доминик Адесания в среду вечером перелез через ограду Белого дома в Вашингтоне, на него набросились охраняющие территорию служебные собаки, после чего он был схвачен охраной Секретной службы.
    Полиция в США. Архивное фото
    Мужчине, проникшему в Белый дом с ножом, грозит больше 10 лет тюрьмы
    06:43 01.10.2014
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    Омар Гонсалес был арестован после проникновения в Белый дом. В момент происшествия президента США там не было.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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