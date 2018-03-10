Секретная служба США, которую возглавит Рэндольф Аллес, отвечает за предотвращение подделки американских денег, а также охрану президента и высших должностных лиц страны, ключевых правительственных и инфраструктурных объектов.
Как сообщается, вещи были оставлены в машине сотрудника, припаркованной в центре Вашингтона. В результате агент лишился пистолета, значка сотрудника Секретной службы, рации, наручников и съемного диска.
Задержан 40-летний житель штата Айова Ар Джей Кафим (R. J. Kapheim), который подошел к агенту Секретной службы и сказал офицеру, что "некто сказал ему пойти в Белый дом", сообщила представитель Секретной службы Николь Мэйнор.
Молодой человек по имени Доминик Адесания в среду вечером перелез через ограду Белого дома в Вашингтоне, на него набросились охраняющие территорию служебные собаки, после чего он был схвачен охраной Секретной службы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".