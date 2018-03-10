В результате рейтингового голосования депутаты определили девять кандидатов, которые должны были быть утверждены Радой. Однако в парламенте не нашлось необходимого количества голосов для их назначения.
В декабря 2013 года Счетная палата купила квартиры, среди которых была двухкомнатная стоимостью 1,39 млн грн по ул. Полтавской, 10. Позднее член Счетной палаты обратилась к главе с просьбой приватизировать жилье. Роман Магута, по данным следствия, согласился.
Парламент поддержал закон 2 июля, согласно которому Счетная палата теперь будет контролировать не только расходы из госбюджета, но и доходы. Документ с подписью главы государства возвращен в парламент 5 августа.
Какие изменения хочет внести Порошенко в деятельность Счетной палаты и почему в ВР "тормозят" президентский законопроект, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал руководитель интернет-портала "Наші гроші" Олекса Шалайский.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.