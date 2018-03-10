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    Счетная палата Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Рада не смогла избрать новый состав Счетной палаты
    17:48 04.04.2017
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    В результате рейтингового голосования депутаты определили девять кандидатов, которые должны были быть утверждены Радой. Однако в парламенте не нашлось необходимого количества голосов для их назначения.
    Глава Счетной Палаты Украины Роман Магута
    ГПУ подозревает главу Счетной палаты Магуту в махинациях с жильем
    14:00 16.11.2016
    379Дело Новинского. Прикосновенен
    В декабря 2013 года Счетная палата купила квартиры, среди которых была двухкомнатная стоимостью 1,39 млн грн по ул. Полтавской, 10. Позднее член Счетной палаты обратилась к главе с просьбой приватизировать жилье. Роман Магута, по данным следствия, согласился.
    Счетная палата Украины
    Всех руководителей Счетной палаты веберет Рада - АП
    16:02 07.08.2015
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    Как сообщил заместитель главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив, руководство Счетной Палаты Украины будет уменьшено до 9 человек.
    Закон Украины
    Порошенко подписал закон о Счетной палате
    15:58 05.08.2015
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    Парламент поддержал закон 2 июля, согласно которому Счетная палата теперь будет контролировать не только расходы из госбюджета, но и доходы. Документ с подписью главы государства возвращен в парламент 5 августа.
    Счетная палата Украины. Архивное фото
    Счетная палата потеснит налоговую и будет контролировать Кабмин – экономист
    07:05 06.07.2015
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    Украинской Счетной палате добавили полномочий: парламент поддержал закон, согласно которому ведомство теперь будет контролировать не только расходы из госбюджета, но и доходы.
    Счетная палата Украины. Архивное фото
    Реформы и будущее Счетной палаты Украины
    16:27 09.03.2015
    590Ситуация в экономике Украины
    Какие изменения хочет внести Порошенко в деятельность Счетной палаты и почему в ВР "тормозят" президентский законопроект, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал руководитель интернет-портала "Наші гроші" Олекса Шалайский.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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