Украинец Сергей Кулиш принес первую медаль в копилку сборной Украины на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Украинский спортсмен завоевал "серебро" Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.