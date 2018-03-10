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    Сборная Словении по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Футбол
    Гол Мартина принес сборной Шотландии победу над словенцами в отборе ЧМ-2018
    02:55 27.03.2017
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    Встреча группы F, прошедшая в воскресенье в Глазго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 88-й минуте забил Крис Мартин.
    Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко
    Фоменко: в игре против Словении нельзя отвлекаться на провокации
    11:51 17.11.2015
    152В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Главный тренер национальной сборной прокомментировал предстоящий матч плей-офф за право выхода на Чемпионат Европы 2016 года. Михаил Фоменко заявил, что все игроки успели восстановиться после первого матча.
    Евгений Селезнев празднует забитый гол в ворота сборной Словении
    Сборная Украины победила Словению со счетом 2-0
    21:03 14.11.2015
    429В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Первый матч за выход на Чемпионат Европы 2016 годы завершился победой украинцев со счетом 2-0. Голы забили Андрей Ярмоленко и Евгений Селезнев.
    Евгений Селезнев. Архивное фото
    Селезнев забил второй мяч в ворота Словении на "Львов Арене"
    20:18 14.11.2015
    211В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Форвард сборной Украины забил словенцам второй гол на 53-й минуте встречи. Во Львове проходит первый матч за право выхода на Чемпионат Европы 2016 года
    Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2014. Матч Украина – Англия
    Ярмоленко открыл счет в матче Украина - Словения
    19:29 14.11.2015
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    Форвард сборной Украины распечатал ворота Самира Хадановича на 21-й минуте встречи. Во Львове проходит первый матч за право выхода на Чемпионат Европы 2016 года
    Петр Порошенко дал старт строительству нового футбольного стадиона в Ивано-Франковске
    Порошенко прибыл на матч Украина - Словения во Львове
    19:02 14.11.2015
    274В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Глава государства в ходе рабочей поездки во Львовскую область посетил "Арену Львов", где в 19.00 началась первая встреча сборных Украины и Словении за право выхода на Евро-2016.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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