Главный тренер национальной сборной прокомментировал предстоящий матч плей-офф за право выхода на Чемпионат Европы 2016 года. Михаил Фоменко заявил, что все игроки успели восстановиться после первого матча.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.