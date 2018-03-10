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    Сборная Чили по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Красивый гол сборной Германии в финале Кубка конфедераций-2017. Видео
    Красивый гол сборной Германии в финале Кубка конфедераций-2017 
    23:45 02.07.2017
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    Немцы в финале турнира, состоявшегося в воскресенье в Санкт-Петербурге, обыграли сборную Чили со счетом 1:0 благодаря голу Ларса Штиндля (20-я минута).
    Игроки сборной Германии радуются победе в финальном матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
    Сборная Германии обыграла чилийцев в финале Кубка конфедераций
    23:06 02.07.2017
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    Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась победой немцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 20-й минуте забил Ларс Штиндль.
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Германия – Чили
    Немцы не смогли обыграть чилийцев в матче Кубка конфедераций-2017
    02:37 23.06.2017
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    Встреча группы В, прошедшая в четверг в Казани, завершилась со счетом 1:1. У чилийцев на 6-й минуте отличился Алексис Санчес. Немцы ответили лишь на 41-ой минуте.
    Томас Мюллер и тренер Баварии Хосеп Гвардиола
    ФИФА: Гвардиола, Энрике и Сампаоли претендуют на звание лучшего тренера года
    15:44 30.11.2015
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    В сезоне-2014/15 Гвардиола выиграл с "Баварией" титул чемпиона Германии, а также дошел с командой до финала Кубка Германии и полуфинала Лиги чемпионов. уис Энрике завоевал с "Барселоной" четыре титула, выиграв чемпионат и Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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