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    Сборная Австрии по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Игрок сборной Сербии Неманья Милунович. Архивное фото
    Сборная Сербии обыграла команду Австрии в квалификации ЧМ-2018
    01:51 10.10.2016
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    Воскресный матч группы D, прошедший в Белграде, завершился победой хозяев со счетом 3:2. В составе победителей дубль сделал Александар Митрович, еще один гол на счету Душана Тадича. У австрийцев отличились Марсель Забитцер и Марк Янко.
    Игроки сборной Португалии Пепе и Виейринья
    Сборная Португалии не смогла выиграть у команды Австрии на EURO-2016
    00:56 19.06.2016
    642EURO-2016: победа Португалии
    Встреча группы F, состоявшаяся в субботу в Париже на стадионе "Парк де Пренс", завершилась со счетом 0:0. На 79-й минуте игры португальцы заработали пенальти, но удар Криштиану Роналду пришелся в штангу.
    Игрок сборной Венгрии Кристиан Немет, игрок сборной Австрии Флориан Кляйн и игрок сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер (слева направо)/
    Голы Салаи и Штьебера принесли Венгрии победу над Австрией на EURO-2016
    21:22 14.06.2016
    90EURO-2016: победа Португалии
    Встреча 1-го тура группы F, прошедшая во вторник в Бордо, завершилась со счетом 2:0 в пользу венгров. В составе победителей голы забили Адам Салаи и Золтан Штьебер.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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