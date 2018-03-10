Воскресный матч группы D, прошедший в Белграде, завершился победой хозяев со счетом 3:2. В составе победителей дубль сделал Александар Митрович, еще один гол на счету Душана Тадича. У австрийцев отличились Марсель Забитцер и Марк Янко.
Встреча группы F, состоявшаяся в субботу в Париже на стадионе "Парк де Пренс", завершилась со счетом 0:0. На 79-й минуте игры португальцы заработали пенальти, но удар Криштиану Роналду пришелся в штангу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.