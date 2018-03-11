Гражданская панихида по известному актеру состоится в 11:00 на сцене Академического театра комедии им. Н.П. Акимова. С 13.00 до 13.30 пройдет выезд на Серафимовское кладбище, сообщил РИА Новости представитель театра.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.