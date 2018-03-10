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    Донбасс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Семен Семенченко. Архивное фото
    Семенченко заявил о танковой атаке на Широкино и гибели бойца "Донбасса"
    00:27 08.03.2015
    1048Донбасс - мир?
    По словам экс-комбата батальона "Донбасс", в результате отражения танковой атаки ополченцев погиб боец батальона с позывным "Крот", житель Мариуполя.
    Уголь
    "Укрзализныця": 900 вагонов с углем заблокированы в Донбассе
    13:42 30.12.2014
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    В администрации "Укрзализныци" сообщили, что часть из 900 вагонов с углем были нагружены еще летом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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