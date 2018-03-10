По данным министерства, проблема с финансированием шахты возникла из-за того, что шахта не добывала уголь в рамках программы доработки запасов и не продавала уголь, как это было согласовано с Минфином.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.