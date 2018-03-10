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    Русский блок (партия)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Олесь Бузина
    Бузина уволился с должности главреда газеты "Сегодня" - СМИ
    20:28 10.03.2015
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    По информации источника "Сегодня Мультимедиа", Олесю Бузине не удалось найти общего языка с сотрудниками холдинга.
    Молоток
    Решение о запрете "Русского блока" в Украине вступило в силу - агентство
    16:46 18.06.2014
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    Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Окружного административного суда города о запрете деятельности в Украине партии "Русский блок", передает украинское информагентство УНИАН в среду.
    Молоток судьи
    СМИ: суд запретил деятельность в Украине партии "Русский блок"
    18:08 13.05.2014
    13Отношения Украины и России
    Окружной админсуд Киева запретил деятельность на территории Украины партии "Русский блок". Суд мотивировал свое решение тем, что партия якобы виновна в "призывах к свержению конституционного строя".
    Молоточек судьи
    Суд 6 мая продолжит рассмотрение иска о запрете "Русского блока"
    16:51 29.04.2014
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    Рассмотрение дела по иску министерства юстиции Украины к политической партии "Русский блок" будет продолжено 6 мая утром в Окружном административном суде Киева.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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