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    Ростех

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Россия развернула в Сирии ЗРК С-400. Архивное фото
    В России готовы продавать С-400 США
    01:53 11.02.2018
    421
    По словам гендиректора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, С-400 не является оружием для нападения, это оборонительная система, поэтому нет никаких проблем с точки зрения безопасности.
    Зенитно-ракетный комплекс С-300
    Россия подписала с Ираном контракт на поставку систем С-300
    10:04 09.11.2015
    273
    Российская корпорация Ростех на международном авиасалоне "Dubai Airshow-2015" заявила о договоре на поставки в Иран системы противо-воздушной обороны.
    Сергей Чемезов. Архивное фото
    "Ростех" прекратил все контакты с украинским партнерами
    03:10 01.06.2015
    789
    Как заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, из-за санкций российской корпорации пришлось корректировать стратегию развития. Также по его словам, пришлось прекратить все контакты с партнерами в Украине.
    Зенитно-ракетный комплекс
    Россия в 2014 году продала вооружения за рубеж на $13 млрд
    10:22 23.02.2015
    310
    "Рособоронэкспорт" заявил об импорте вооружений на 13 миллиардов долларов. Эту планку доходов предприятие удерживает второй год подряд.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Россия развернула в Сирии ЗРК С-400. Архивное фото
    В России готовы продавать С-400 США
    01:53 11.02.2018
    421
    По словам гендиректора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, С-400 не является оружием для нападения, это оборонительная система, поэтому нет никаких проблем с точки зрения безопасности.
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