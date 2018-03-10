Продукция украинских производителей перестанет быть конкурентоспособной на российском рынке, если Киев войдет в ассоциацию с ЕС. Кабмин распорядилось приостановить процесс подготовки к соглашения об ассоциации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.