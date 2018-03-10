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    Российский союз промышленников и предпринимателей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Подписание документов. Архивное фото
    Открытое письмо Ассоциации Центр ИЭСКР к деятелям Европы и России
    15:17 22.01.2015
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    Призыв не допустить разрастания холодной войны между Россией и Западом и эскалации напряженности в Европе. Инициатива была поддержана научным сообществом и общественностью.
    Таможенный пункт пропуска на российско-украинской границе
    Украинская продукция станет неконкурентной в РФ при ассоциации Киева
    20:46 26.11.2013
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    Продукция украинских производителей перестанет быть конкурентоспособной на российском рынке, если Киев войдет в ассоциацию с ЕС. Кабмин распорядилось приостановить процесс подготовки к соглашения об ассоциации.
    Российский флаг
    Россия защитит свой рынок пошлинами в случае ассоциации Украины с ЕС
    16:22 26.11.2013
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    России придется вводить защитные пошлины в отношении наиболее чувствительного для российского рынка экспорта из Украины в случае подписания ею соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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