наверх
10.03.201807:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Российский Красный Крест

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Московский Красный Крест отправил гуманитарную помощь в Луганск
    Московский Красный Крест отправит вторую колонну гумпомощи в Донецк
    15:52 06.03.2015
    99Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Гумконвой будет состоять из 18 большегрузных трейлеров с продуктами питания, медицинскими препаратами, дезинфицирующими средствами, игрушками для детей детских домов, книгами и строительными материалами.
    Московский Красный Крест отправил гуманитарную помощь в Луганск
    Представители Красного Креста Москвы отправятся в Донбасс
    11:56 06.02.2015
    79Ситуация в зоне АТО.
    Сообщается, что это будет посещение мест содержания военнопленных, детских домов и фиксация доказательств по преступлениям, подсудным Международному уголовному суду.
    Московский Красный Крест отправил гуманитарную помощь в Луганск
    Глава РКК возмущена нарушением условий перемирия в Донбассе
    00:06 20.01.2015
    488Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    С 9 января интенсивность обстрелов в Донбассе после длившегося месяц относительного затишья возросла.
    Московский Красный Крест отправил гуманитарную помощь в Луганск
    Колонну Красного Креста из Москвы проверяют на границе Луганской области
    17:51 17.12.2014
    254Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Колонна с гуманитарной помощью прибыла в Луганскую область, где происходит проверка и перегрузка. Красный Крест привез продовольствие, медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
    Российская гуманитарная помощь прибыла в Донецк
    РКК не участвует в сопровождении российских гумконвоев для Донбасса
    17:19 06.11.2014
    54
    Во вторник, 4 ноября, колонна МЧС из 20 автомобилей, разделившись на две, доставила в Донецк и Луганск более 100 тонн гуманитарных грузов - медикаментов и топлива. Этот конвой стал уже шестым.
    Конвой с гуманитарной помощью
    Российский Красный Крест будет сопровождать гумконвои до границы РФ и Украины
    13:56 06.10.2014
    141
    Сотрудники московского отделения Российского Красного Креста будут сопровождать все последующие гуманитарные грузы до границы с Украиной.
    Автомобиль Красного Креста. Архивное фото
    Российский Красный Крест направил соболезнования МККК
    09:48 03.10.2014
    72
    Российский Красный Крест крайне возмущен произошедшей ситуацией, когда при обстреле Донецка погиб представитель Красного Креста, гражданин Швейцарии Лоран Этьен дю Паскье.
    Флаг организации Красный крест. Архивное фото
    Российский Красный Крест собрал около $2 млн на помощь жителям Крыма
    14:51 29.05.2014
    20Отношения Украины и России
    Российский Красный Крест собрал 60,5 миллионов рублей (около 2 миллионов долларов) на помощь жителям Крыма и Севастополя из социально незащищенных категорий населения.
    Флаг организации Красный крест. Архивное фото
    Красный Крест России может помогать медикаментами больницам Украины
    17:33 06.05.2014
    17Спецоперация на востоке Украины
    Российский Красный Крест готов содействовать президентскому Совету по правам человека в доставке медикаментов для больниц юго-востока Украины, сообщила РИА Новости глава российского Красного Креста Раиса Лукутцова.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги