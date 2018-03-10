Гумконвой будет состоять из 18 большегрузных трейлеров с продуктами питания, медицинскими препаратами, дезинфицирующими средствами, игрушками для детей детских домов, книгами и строительными материалами.
Российский Красный Крест готов содействовать президентскому Совету по правам человека в доставке медикаментов для больниц юго-востока Украины, сообщила РИА Новости глава российского Красного Креста Раиса Лукутцова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".