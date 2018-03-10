В среду президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции против Российской Федерации сроком на один год. Санкционный список включает более 400 физических и 90 юридических лиц РФ, а также других стран.
В интернете появилось видео минометного обстрела поселка Мирного под Луганском, где сегодня был тяжело ранен российский журналист Игорь Корнелюк. Съемка была сделана оператором ВГТРК Виктором Денисовым.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".