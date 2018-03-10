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    Россия-24 (телеканал)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаги Украины и России
    "Первый канал", "РТР-Планета", "Россия 24", НТВ попали под санкции Украины
    22:20 16.09.2015
    1495Новые санкции в отношении России.
    В среду президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции против Российской Федерации сроком на один год. Санкционный список включает более 400 физических и 90 юридических лиц РФ, а также других стран.
    Танк ополчения в районе донецкого аэропорта. Архивное фото
    Съемочная группа телеканала "Россия-24" попала под обстрел в Донецке
    11:50 20.01.2015
    809
    Как сообщил корреспондент "России-24" Виталий Арутюнян, съемочная группа направилась на Киевский проспект, чтобы проверить информацию о попадании мины в остановку, где и произошел обстрел.
    Минометный обстрел, в результате которого погиб журналист ВГТРК
    ВИДЕО. Минометный обстрел, в результате которого погиб журналист ВГТРК (18+) 
    17:11 17.06.2014
    1167Гибель российских журналистов в Украине
    В интернете появилось видео минометного обстрела поселка Мирного под Луганском, где сегодня был тяжело ранен российский журналист Игорь Корнелюк. Съемка была сделана оператором ВГТРК Виктором Денисовым.
    Акция у посольства РФ в Киеве
    Ситуация у посольства РФ в Киеве в целом нормализовалась - ТВ
    00:30 15.06.2014
    475Беспорядки у посольства РФ в Киеве
    Ситуация у посольства России в Киеве в целом нормализовалась, остающиеся у здания манифестанты не предпринимают активных действий, сообщает телеканал "Россия 24".
    Беспорядки у посольства РФ в Киеве
    Ситуация у посольства РФ остается напряженной, сообщает ТВ
    22:59 14.06.2014
    465Беспорядки у посольства РФ в Киеве
    Несмотря на то, что представитель дипмиссии встретился с делегацией от собравшихся у здания, и они смогли озвучить ему свои требования, манифестанты не расходятся.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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