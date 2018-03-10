Общественный совет Украины обратился в Росфинмониторинг с просьбой помочь в расследовании назаконной деятельности Петра Порошенко и нардепа Игоря Кононенко. В российском ведомстве пока не комментируют обращение.
Рубль будет двигаться под влиянием двух важных факторов: фундаментального в виде падающих цен на нефть и политического в виде планирующей трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
В опубликованном на официальном сайте Росфинмониторинга "перечне физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" фигурируют несколько украинцев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.