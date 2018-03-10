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    Росфинмониторинг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Петр Порошенко. Архивное фото
    Росфинмониторинг просят проверить офшоры, якобы связанные с Порошенко - СМИ
    04:20 25.09.2015
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    Общественный совет Украины обратился в Росфинмониторинг с просьбой помочь в расследовании назаконной деятельности Петра Порошенко и нардепа Игоря Кононенко. В российском ведомстве пока не комментируют обращение.
    Рубли. Архивное фото
    Рубль продолжает сползать вниз
    10:06 09.12.2014
    207Экономика Украины, курс гривны, цена нефти
    Рубль будет двигаться под влиянием двух важных факторов: фундаментального в виде падающих цен на нефть и политического в виде планирующей трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
    Олег Сенцов
    В РФ режиссера Сенцова внесли в список террористов
    09:47 13.10.2014
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    В опубликованном на официальном сайте Росфинмониторинга "перечне физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" фигурируют несколько украинцев.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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