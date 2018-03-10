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    Росавтодор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    На Керченской паромной переправе
    В РФ студентов планируют привлечь к строительству Керченского моста
    05:42 31.10.2014
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    Мост через Керченский пролив длиной около 19 километров должен быть построен в 2018-2020 годах. Он будет включать в себя четырехполосный автомобильный переход и две железнодорожные колеи.
    Росавтодор. Архивное фото
    Росавтодор подготовил план работ в Крыму до 2020 г
    15:25 28.04.2014
    15Присоединение Крыма к РФ
    Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) подготовило план работ по автодорогам Крыма до 2020 года и планирует создать на полуострове свое подразделение.
    Автомобильная дорога
    Росавтодор: ремонт дорог Крыма и Севастополя обойдется в $33,2 млн
    11:44 26.03.2014
    3Референдум в Крыму
    Стоимость ремонта дорожного полотна Крыма обойдется бюджету РФ в текущем году в $33,2 млн (1,2 миллиарда рублей), сообщило агентство "Крыминформ" со ссылкой на руководителя Росавтодора Романа Старовойта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    17:14 09.03.2018
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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