Три украинские оппозиционные партии - "Батькивщина", лидером которой является заключенная экс-премьер Юлия Тимошенко, "Фронт змин" Арсения Яценюка и "Реформы и порядок" Сергея Соболева, объединились в одну политическую силу.
Три оппозиционные партии "Батькивщина", "Фронт змин" и "Реформы и порядок" объединились в одну политическую силу. Такое решение было единогласно принято на торжественном объединительном съезде оппозиции в субботу.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".