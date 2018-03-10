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Тег
Rammstein
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Лобода беременна от солиста Rammstein - СМИ
10:59 05.03.2018
1883
По информации издания, что певица Светлана Лобода находится на седьмом месяце беременности. Лобода и Линдеманн познакомились в прошлом году на фестивале "Жара" в Баку.
Rammstein о "завершении карьеры": у нас нет тайных планов об уходе
20:26 18.09.2017
169
На официальном сайте метал-группы сообщается, что "вопреки сообщению, которое появилось сегодня в СМИ, у Rammstein нет "тайных планов" относительно "прощального альбома" или "последнего турне".
СМИ сообщили о завершении карьеры Rammstein
14:25 18.09.2017
281
По данным СМИ, следующий альбом группы, которая не выпускала новых альбомов с 2009 года, станет последним. Однако официального заявления группа не делала.
Фронтмен Rammstein сообщил о желании получить российское гражданство
13:22 23.06.2017
3615
Фронтмен Rammstein Тилль Линдеман обосновал свое желание бюрократическими проволочками с визой, которые приходится терпеть перед поездкой на концерт в РФ.
Группа Rammstein подала иск к Германии на 66 тысяч евро
15:07 05.04.2016
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Немецкая рок-группа требует компенсации от временного запрета альбома Liebe ist für alle da. По словам музыкантов, им пришлось уничтожить порядка 85 тысяч дисков.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
0
Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
Лобода беременна от солиста Rammstein - СМИ
10:59 05.03.2018
1883
По информации издания, что певица Светлана Лобода находится на седьмом месяце беременности. Лобода и Линдеманн познакомились в прошлом году на фестивале "Жара" в Баку.
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