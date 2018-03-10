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    Rammstein

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Певица Светлана Лобода
    Лобода беременна от солиста Rammstein - СМИ
    10:59 05.03.2018
    1883
    По информации издания, что певица Светлана Лобода находится на седьмом месяце беременности. Лобода и Линдеманн познакомились в прошлом году на фестивале "Жара" в Баку.
    Музыкант, певец, фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн (в центре)
    Rammstein о "завершении карьеры": у нас нет тайных планов об уходе
    20:26 18.09.2017
    169
    На официальном сайте метал-группы сообщается, что "вопреки сообщению, которое появилось сегодня в СМИ, у Rammstein нет "тайных планов" относительно "прощального альбома" или "последнего турне".
    Солист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн
    СМИ сообщили о завершении карьеры Rammstein
    14:25 18.09.2017
    281
    По данным СМИ, следующий альбом группы, которая не выпускала новых альбомов с 2009 года, станет последним. Однако официального заявления группа не делала.
    Музыкант, певец, фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн (в центре)
    Фронтмен Rammstein сообщил о желании получить российское гражданство
    13:22 23.06.2017
    3615
    Фронтмен Rammstein Тилль Линдеман обосновал свое желание бюрократическими проволочками с визой, которые приходится терпеть перед поездкой на концерт в РФ.
    Немецкая группа Rammstein. Архивное фото
    Группа Rammstein подала иск к Германии на 66 тысяч евро
    15:07 05.04.2016
    217
    Немецкая рок-группа требует компенсации от временного запрета альбома Liebe ist für alle da. По словам музыкантов, им пришлось уничтожить порядка 85 тысяч дисков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Певица Светлана Лобода
    Лобода беременна от солиста Rammstein - СМИ
    10:59 05.03.2018
    1883
    По информации издания, что певица Светлана Лобода находится на седьмом месяце беременности. Лобода и Линдеманн познакомились в прошлом году на фестивале "Жара" в Баку.
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