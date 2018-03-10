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    Ракетные войска стратегического назначения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М. Архивное фото
    В России назвали число межконтинентальных ракет, находящихся на вооружении
    01:59 13.11.2017
    637
    По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, в настоящее время в состав группировки РВСН России входит порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет с боевыми блоками различного класса и мощности.
    Тополь-М. Архивное фото
    Масштабные учения ракетных войск проходят в 20 регионах России
    05:49 04.09.2017
    487
    По информации пресс-службы Минобороны России, на маршруты боевого патрулирования "от Тверской до Иркутской областей в рамках учений РВСН вышли 11 ракетных полков ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".
    Запуск космического аппарата TERRA SAR-X
    РФ приостановила запуски российско-украинских ракет "Днепр" - РВСН
    15:10 16.12.2015
    906
    Конверсионные ракеты "Днепр" производились в Днепропетровске, после чего модернизировались в России. Потом они утилизировались путем выведения в космос мини-спутников гражданского назначения.
    Запуск межконтинентальной ракеты в РФ. Видео
    В РФ испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь" 
    05:24 23.08.2015
    418
    Как отметили в пресс-службе РВСН, учебная боевая часть баллистической ракеты, запущенной с российского полигона "Капустин Яр", поразила условную цель на полигоне в Казахстане.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Ядерные силы РФ пополнят более 40 межконтинентальных ракет - Путин
    14:15 16.06.2015
    6300
    Состав ядерных сил пополнят более 40 новых межконтинентальных баллистических ракет, которые будут способны преодолевать любые, даже самые технически совершенные системы противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин.
    Военный парад в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
    Военная техника на Параде Победы в Москве 
    12:25 09.05.2015
    3221День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    В Москве по Красной площади прошли десятки единиц бронетехники и ракетных систем. Кроме того, над Москвой пролетели экипажи новейших истребителей поколения "4++" Су-35 и Су-30.
    Дежурный расчет РВСН
    Военные РФ готовы применить ядерное оружие в случае приказа - РВСН
    23:26 28.02.2015
    2485
    Как заявил начальник Центрального командного пункта РВСН Андрей Бурбин, при необходимости выполнить приказ о применении ядерного оружия сомнений и колебаний не будет, задача будет выполнена.
    Правый сектор совместно с Минобороны Украины создают в Винницкой области универсальный батальон
    "Правый сектор" совместно с Минобороны создадут "универсальный" батальон 
    13:14 04.01.2015
    522Мир в Донбассе. Попытка №2
    Участие Минобороны в формировании батальона заключается в предоставлении и оборудовании тренировочной базы для членов "Правого сектора".
    Тренировка военных и добровольцев на полигоне в Киевской области
    СМИ: Минобороны Украины и радикалы создают "универсальный" батальон
    08:41 04.01.2015
    1171Мир в Донбассе. Попытка №2
    В результате добровольцы из "Правого сектора" будут зачислены в вооруженные силы Украины официально.
    Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс. Архивное фото
    В России испытали баллистическую ракету "Ярс"
    14:45 26.12.2014
    252
    С космодрома "Плесецк" проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс": поражена цель за 6000 км.
    Ракета
    РФ может ответить США железнодорожным ракетным комплексом
    09:47 18.12.2013
    26
    МИТ, разработавший межконтинентальную баллистическую ракету "Булава", завершит работу над эскизным проектом боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) в первой половине 2014 года.
    Запуск ракет. Архив
    Россия до конца года поставит на боевое дежурство 15 ракет "Ярс"
    09:22 17.12.2013
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    Дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Нижнем Тагиле и Новосибирске поставят на боевое дежурство 15 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Ярс".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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