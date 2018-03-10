По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, в настоящее время в состав группировки РВСН России входит порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет с боевыми блоками различного класса и мощности.
Состав ядерных сил пополнят более 40 новых межконтинентальных баллистических ракет, которые будут способны преодолевать любые, даже самые технически совершенные системы противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".