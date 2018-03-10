В среду президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции против Российской Федерации сроком на один год. Санкционный список включает более 400 физических и 90 юридических лиц РФ, а также других стран.
Литовская комиссия по телевидению и радиовещанию в январе начала процедуру остановки ретрансляции в республике "РТР Планета" и "НТВ Мир". Комиссия заявила о "нарушениях журналистской этики" в освещении событий в Украине.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".