наверх
10.03.201819:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    РТР-Планета (телерадиокомпания)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаги Украины и России
    "Первый канал", "РТР-Планета", "Россия 24", НТВ попали под санкции Украины
    22:20 16.09.2015
    1495Новые санкции в отношении России.
    В среду президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции против Российской Федерации сроком на один год. Санкционный список включает более 400 физических и 90 юридических лиц РФ, а также других стран.
    Папка с логотипом Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию. Архивное фото
    Литва ждет от "РТР Планета" объяснений по освещению событий в Украине
    17:51 22.01.2015
    396
    Литовская комиссия по телевидению и радиовещанию в январе начала процедуру остановки ретрансляции в республике "РТР Планета" и "НТВ Мир". Комиссия заявила о "нарушениях журналистской этики" в освещении событий в Украине.
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    Вещание двух российских телеканалов могут на год запретить в Литве
    20:55 05.01.2015
    149
    Речь идет о телеканалах "РТР-Планета" и "НТВ-Мир Литва", сообщил глава Комиссии по телевидению и радиовещанию Эдмундас Вайтекунас.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги