К Международному инвестиционному форуму "Сочи-2015", который пройдет с 1 по 4 октября 2015 года, эксперты агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы "Россия сегодня" подготовили пятый ежегодный рейтинг ТОП-200 банков СНГ.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.