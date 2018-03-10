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    Российский фонд прямых инвестиций

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Флаги США и России. Архивное фото
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    02:45 31.07.2015
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    Министерство финансов США сообщил о расширении санкционных мер в отношении ряда компаний и физических лиц. Под секторальные санкции попали "дочки" ВЭБа - в частности РФПИ.
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    21:05 30.03.2015
    1963Новые санкции в отношении России.
    Вместе Россия и ЕС будут работать над тем, чтобы проблемы были преодолены, в этом все заинтересованы, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
    Здание Внешэкономбанка РФ
    Ъ: РФПИ и ЭКСАР отдадут Росимуществу или ЦБ
    07:11 15.08.2014
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    Внешэкономбанк может лишиться сразу двух ключевых дочерних структур - правительство рассматривает возможность передачи Российского фонда прямых инвестиций и Агентства по страхованию экспортных кредитов Банку России или Росимуществу.
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    09:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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