Как сообщил губернатор, следственное управление Госфискальной службы в Одесской области расследуют уголовное производство в отношении должностных лиц НУ "Одесская юридическая академия", связанного с экс-регионалом Сергеем Киваловым.
Суд определил меру наказания в виде лишения свободы сроком на 15 лет, а также обязал выплатить более 1,5 миллиона гривен за нанесение морального и физического вреда потерпевшему Евгению Кипоренко, в которого стрелял преступник.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".