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    Приморский районный суд г. Одессы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Как сообщил губернатор, следственное управление Госфискальной службы в Одесской области расследуют уголовное производство в отношении должностных лиц НУ "Одесская юридическая академия", связанного с экс-регионалом Сергеем Киваловым.
    Приморский районный суд Одессы
    В Одессе осудили "антимайдановца" за покушение на руководителя партии "УДАР"
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    Суд определил меру наказания в виде лишения свободы сроком на 15 лет, а также обязал выплатить более 1,5 миллиона гривен за нанесение морального и физического вреда потерпевшему Евгению Кипоренко, в которого стрелял преступник.
    Рассмотрение дела о событиях 2 мая в Одессе
    ГПУ отправила в суд обвинения против 21 человека по делу о беспорядках в Одессе
    10:57 28.11.2014
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    Утвержден и направлен в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении 21 подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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