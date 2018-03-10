наверх
10.03.201818:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Прикарпатзападтранс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Очередь бензовозом на терминале в Новоград-Волынском
    В Житомирской области активисты блокируют нефтяной терминал
    08:47 24.11.2017
    3402
    Движение "Вызволення" заявило, что будет проверять все бензовозы на предмет уплаты налогов и сборов в бюджет Украины.
    Резервуар Транснефть
    "Транснефть" продаст дочернюю компанию в Украине в I квартале
    16:37 13.01.2016
    237
    Будет продана компания, которая владеет трубопроводом "Самара - Западное направление". По этому трубопроводу Украина и страны ЕС получают дизельное топливо из России.
    Резервуар Транснефть. Архивное фото
    "Транснефть" обжаловала национализацию участка трубопровода в Украине
    16:19 10.12.2014
    189Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    "Транснефть" напоминает, что соглашением между Украиной и РФ о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности от 15 января 1993 года трубопровод был признан имуществом России.
    Нефтепровод
    Суд 7 июля рассмотрит дело о споре за нефтепровод между Украиной и РФ - СМИ
    10:50 25.06.2014
    211
    Высший хозяйственный суд Украины 7 июля рассмотрит дело о споре за нефтепровод, по которому российская "Транснефть" прокачивает дизтопливо в Украину и в Венгрию.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги