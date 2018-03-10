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    Пресненский суд г. Москвы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Сергей Полонский
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    14:21 02.03.2015
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    Пресненский суд Москвы не отпустил из-под ареста оппозиционера Алексея Навального, который был ранее задержан за распространение листовок в метро.
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    Московский суд арестовал Навального за раздачу листовок в метро
    22:42 19.02.2015
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    Российский оппозиционер Алексей Навальный получил 15 суток ареста за распространение агитационной продукции в московском метрополитене.
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    19:15 09.03.2018
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    19:57 09.03.2018
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