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    Правительство Судана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Япония продлила миротворческую миссию в Южном Судане
    06:38 10.02.2015
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    Министр обороны Японии Гэн Накатани отметил, что миссия в составе миротворческого контингента ООН в Южном Судане будет продлена до конца августа 2015 года.
    Миротворцы, архивное фото
    Неизвестные атаковали миротворцев ООН в Судане
    23:16 06.01.2015
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    Патруль миротворцев отразил атаку вооруженных людей у своей базы в Хор Абече в штате Южный Дарфур. Другой патруль миротворцев попал в засаду и был атакован 15 неизвестными в районе Хабилла в Западном Дарфуре.
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Неизвестный напал на охрану президентского дворца в Судане, убил двух солдат
    17:15 08.11.2014
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    Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря президента Судана Эмада Ахмеда, охранники застрелили нападавшего. Во время инцидента самого президента во дворце не было.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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