С вечера пятницы закрыто железнодорожное сообщение с Хорватией, а поезда заменяются автобусами, усиливается полицейский контроль на границе, а на субботу премьер-министр страны Миро Церар назначил заседание Совета безопасности в связи с миграционным кризисом.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.