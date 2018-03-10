Организация PRAESA работает в тесном контакте с учеными и добровольцами через созданную сеть книжных клубов. Благодаря активистам PRAESA в ЮАР изданы серии книг на разных языках, на которых говорят в Южной Африке.
Швеция намерена выделить 3,5 миллиона евро на проект по поддержке децентрализации власти в Украине. Оговорено, что деньги предназначаются на "оказание консультативной поддержки относительно проведения реформ".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".