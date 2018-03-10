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    Правительство Швеции

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Дом Астрид Линдгрен
    Премия памяти Астрид Линдгрен за 2015 год присуждена организации из ЮАР
    15:26 31.03.2015
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    Организация PRAESA работает в тесном контакте с учеными и добровольцами через созданную сеть книжных клубов. Благодаря активистам PRAESA в ЮАР изданы серии книг на разных языках, на которых говорят в Южной Африке.
    Доллары
    Швеция предоставит Украине беспроцентный заем в $100 млн - Порошенко
    13:28 11.03.2015
    135Транш МВФ и отставка Гонтаревой.
    Заявление главы государства прозвучало на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции. По его словам, проценты по займу правительство Швеции возьмет на себя.
    Шведский флаг. Архивное фото
    Шведский сценарий децентрализации Украины
    15:49 18.11.2014
    2403Реакция в мире на события в Украине
    Швеция намерена выделить 3,5 миллиона евро на проект по поддержке децентрализации власти в Украине. Оговорено, что деньги предназначаются на "оказание консультативной поддержки относительно проведения реформ".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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