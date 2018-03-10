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    Правительство Пакистана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    19:21 17.02.2015
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    Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу отметил, что "процесс урегулирования курдской проблемы достиг критической точки. Это очень сложный процесс".
    Пан Ги Мун. Архивное фото
    Генсек ООН призвал Пакистан восстановить мораторий на смертную казнь
    23:40 26.12.2014
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    В заявлении также отмечается, что генсек приветствовал заверения пакистанского премьера об уважении норм закона.
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    Власти Пакистана в ближайшее время могут казнить до 500 заключенных - СМИ
    12:24 22.12.2014
    67Захват военного училища в Пакистане
    Премьер-министр страны Наваз Шариф принял решение отменить мораторий на смертную казнь после того, как из-за нападения талибов на школу в Пешаваре погибло более 140 человек.
    Правоохранители Пакистана
    Талибы убили более 130 человек, захватив военное училище в Пакистане
    16:43 16.12.2014
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    В результате захвата боевиками исламистского движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" военного училища в Пешаваре на северо-западе Пакистана погиб 131 человек, большинство из них - учащиеся.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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