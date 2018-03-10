Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна едва ли ратифицирует соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, однако члены парламента страны настаивают на конкретизации позиции и сроков решения.
Как сообщалось ранее, в пятницу сотрудники МЧС "ДНР" совместно с экспертами Совета безопасности Голландии закончили сбор фрагментов разбившегося в окрестностях города Торез самолета. Всего было собрано около 100 тонн обломков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".