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    Правительство Нидерландов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Президент Сената Нидерландов Анки Брокерс-Кноль приветствует премьер-министра страны Марка Рютте. Архивное фото
    Нидерланды могут решить судьбу ассоциации ЕС с Украиной
    00:56 31.10.2016
    1740Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина нажала "паузу"
    Кабинет министров по запросу голландского парламента должен до 1 ноября представить свою позицию по соглашению об ассоциации и зоне свободной торговли Украина - ЕС.
    Президент Сената Нидерландов Анки Брокерс-Кноль приветствует премьер-министра страны Марка Рютте
    Соглашение об ассоциации с Украиной. Нидерланды: спор парламента с премьером
    08:18 24.09.2016
    18174Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна едва ли ратифицирует соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, однако члены парламента страны настаивают на конкретизации позиции и сроков решения.
    На месте крушения Boeing 777
    Опознаны тела всех австралийцев, погибших при крушении самолета в Украине
    02:36 07.12.2014
    164Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Власти Нидерландов подтвердили, что тела всех 38 граждан Австралии, погибших при крушении самолета Malaysian Airlines на востоке Украины, официально опознаны.
    Эксперты работают на месте крушения Boeing 777
    Вывоз обломков Boeing запланирован на воскресенье - "ДНР"
    08:28 22.11.2014
    180Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Как сообщалось ранее, в пятницу сотрудники МЧС "ДНР" совместно с экспертами Совета безопасности Голландии закончили сбор фрагментов разбившегося в окрестностях города Торез самолета. Всего было собрано около 100 тонн обломков.
    Голландские эксперты приступили к сбору обломков малайзийского Boeing на востоке Украины
    Эксперты вновь обнаружили останки пассажиров на месте крушения Boeing
    06:43 21.11.2014
    182Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    По информации Нидерландского совета по безопасности останки были найдены во время сбора обломков Boeing, и позднее будут отправлены в Нидерланды на экспертизу.
    Крушение малайзийского Boeing в Украине
    Число опознанных жертв авиакатастрофы на Востоке достигло 289
    19:46 31.10.2014
    657Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    На сайте правительства Нидерландов сообщается, что эксперты опознали еще пять жертвы крушения Boeing.
    Расследование авиакатастрофы Boeing 777
    Boeing-777 над Донбассом был взорван изнутри - версия
    17:45 31.10.2014
    8232Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Журнал Der Spiegel продолжает оставаться ньюсмейкером новостей о расследовании катастрофы малазийского Boeing-777 17 июля.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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