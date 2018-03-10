Двое детей-подростков находившегося на борту пропавшего авиалайнера 41-летнего предпринимателя Джи Джин Хана (Jee Jing Hang) 31 октября предъявили гражданский иск MAS за нарушение контракта, а правительству Малайзии в целом - за допущенную халатность.
Определение точного срока возвращения международных экспертов на место катастрофы Boeing на востоке Украины должно быть оставлено на усмотрение правительств Австралии и Нидерландов, сообщает в пятницу малайзийское национальное информагентство "БЕРНАМА".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".