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    Правительство Косова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Косово
    США продолжат поддерживать власти Косово - госсекретарь
    23:46 09.12.2014
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    США продолжат поддерживать усилия Косово по противостоянию вызовам, стоящим перед республикой, заявил госсекретарь Джон Керри.
    Заседание СБ ООН. Архивное фото
    Взгляды сербов должны быть учтены в Косово - постпред РФ
    02:26 05.12.2014
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    Новое руководство Косово должно учитывать интересы сербской общины при формировании новых властных институтов, заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности.
    Косово
    Две крупнейшие партии Косово договорились сформировать правительство
    05:48 20.11.2014
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    Как сообщила пресс-служба президента Косово Атифете Яхьяги, лидеры Демократической партии Косово Хашим Тачи и Демократического союза Косово Иса Мустафа на встрече договорились о начальных принципах формирования альянса и выразили намерение как можно скорее сформировать органы власти.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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