У пассажира рейса Москва - Хабаровск, прилетевшего из Нигерии, нет Эболы, есть обычное ОРВИ, лечение он получает, температура у него нормализовалась, заявил представитель правительства Хабаровского края.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.