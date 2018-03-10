За проведение досрочных парламентских выборов выступают сейчас фактически все оппозиционные партии Италии, однако некоторые из них хотели бы до проведения голосования одобрить в парламенте новый избирательный закон.
Как сообщает телеканал Tgcom24, "за" высказались 162 сенатора, против - 37. Голосование, которому предшествовало долгое и бурное обсуждение этого основного финансово-экономического документа, состоялось только в 4.45 утра.
Забастовки против предлагаемой правительством страны реформы трудового законодательства и так называемого "закона стабильности", который определяет основные параметры госбюджета на 2015 год, проходит во многих городах Италии.
У берегов итальянского острова Лампедуза 3 октября 2013 года затонуло рыболовецкое судно, перевозившее из Ливии более 500 беженцев из Сомали, Эритреи и ряда других стран Африки. В результате кораблекрушения погибли 366 нелегальных мигрантов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".