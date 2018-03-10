наверх
10.03.201811:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Совет министров Италии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Премьер-министр Италии Маттео Ренци
    Президент Италии попросил премьера Ренци отложить отставку
    21:23 05.12.2016
    302Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Согласно сообщению канцелярии Квиринальского дворца, президент Италии Серджо Маттарелла попросил премьер-министра страны Маттео Ренци отложить отставку до принятия госбюджета страны на 2017 год.
    Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко
    Ультраправые расшатывают систему управляемости ЕС изнутри - Ярошенко
    18:31 05.12.2016
    290Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Выборы президента в Австрии, референдум в Италии и их возможное влияние на целостность ЕС, прокомментировал в эфире ГС эксперт-международник Евгений Ярошенко.
    Референдум в Италии
    Италия после референдума и отставки Ренци: три сценария событий
    17:17 05.12.2016
    699Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    За проведение досрочных парламентских выборов выступают сейчас фактически все оппозиционные партии Италии, однако некоторые из них хотели бы до проведения голосования одобрить в парламенте новый избирательный закон.
    Председатель совета министров Итальянской Республики Маттео Ренци. Архивное фото
    Премьер Италии Ренци подал в отставку по итогам референдума
    01:54 05.12.2016
    837Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    По словам премьер-министра Италии Маттео Ренци, в понедельник днем он соберет заседание Совета министров, а затем пойдет в Квиринальский дворец, чтобы подать в отставку.
    Премьер-министр Италии Маттео Ренци. Архивное фото
    Трамп осуществляет политику страха - премьер-министр Италии
    06:51 25.04.2016
    152Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам премьер-министра Италии Маттео Ренци, американская демократия - это модель для остального мира, и поэтому он уверен, что американский народ сможет свободно выбрать следующего президента.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    Кабмин хочет разрешить Италии транспортировать через Украину военные грузы
    18:34 30.03.2015
    232
    Речь идет о транспортировке военных грузов и персонала через территорию Украины в Афганистан.
    Петр Порошенко и Маттео Ренци
    Италия готова принять переговоры по Украине - Ренци
    17:16 04.03.2015
    177Донбасс - мир?
    Глава правительства Италии также отметил необходимость полной реализации достигнутых в Минске договоренностей и подчеркнул, что "необходимо гарантировать независимость и целостность Украины".
    Сенат Италии выразил доверие правительству Ренци
    15:26 20.12.2014
    39
    Как сообщает телеканал Tgcom24, "за" высказались 162 сенатора, против - 37. Голосование, которому предшествовало долгое и бурное обсуждение этого основного финансово-экономического документа, состоялось только в 4.45 утра.
    Рим. Архивное фото
    Участники манифестации госслужащих в Риме грозят всеобщей забастовкой
    17:25 08.11.2014
    66
    Общенациональная манифестация в Риме организована по инициативе отраслевых профсоюзов госслужащих, которые в Италии обеспечивают выполнение большинства социальных прав граждан.
    В Неаполе протесты против реформ переросли в столкновения с полицией
    В Неаполе протесты против реформ переросли в столкновения с полицией 
    16:22 08.11.2014
    133
    Забастовки против предлагаемой правительством страны реформы трудового законодательства и так называемого "закона стабильности", который определяет основные параметры госбюджета на 2015 год, проходит во многих городах Италии.
    Операция по спасению нелегальных мигрантов. Архивное фото
    Год назад у берегов острова Лампедуза затонуло судно, погибли 366 человек
    08:03 03.10.2014
    65
    У берегов итальянского острова Лампедуза 3 октября 2013 года затонуло рыболовецкое судно, перевозившее из Ливии более 500 беженцев из Сомали, Эритреи и ряда других стран Африки. В результате кораблекрушения погибли 366 нелегальных мигрантов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги