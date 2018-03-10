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    Правительство Ирана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Барак Обама. Архивное фото
    Обама продлил действие санкций против Ирана
    23:01 11.03.2015
    74Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Некоторые действия и политические решения правительства Ирана противоречат интересам США в регионе и по-прежнему являются необычной, экстраординарной угрозой национальной безопасности, международной политике и экономике США, говорится в заявлении Барака Обамы.
    Флаги Украины и России
    Обзор мировых СМИ: обострение газового конфликта между Украиной и РФ
    14:27 25.02.2015
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    Тема газа в отношениях Украины и РФ, несколько подзабытая в последнее время, снова вышла на первый план. Об этом пишут мировые СМИ.
    Флаг Ирана
    Президент Ирана: падение цен на нефть - результат заговора
    15:20 10.12.2014
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    Президент Ирана Хасан Роухани читает, что падение цен на нефть в мире - это следствие заговора ряда государств.
    Манама, Бахрейн
    Голосование на парламентских и муниципальных выборах началось в Бахрейне
    08:03 22.11.2014
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    В списки избирателей включены около 350 тысяч человек. Для участия в выборах зарегистрировалось рекордное число кандидатов по сравнению с тремя предыдущими избирательными кампаниями.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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