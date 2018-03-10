Концерт популярной группы "Потап и Настя" в Чернигове попытались сорвать местные радикалы: поклонникам дуэта пришлось проходить через свиную кровь, разлитую прямо перед входной дверью в Драмтеатре имени Шевченко.
Директор Черниговского музыкально-драматического театра имени Т.Г.Шевченко Сергей Мойсиенко считает, что концерт "Потапа и Насти" будет иметь такие же последствия для драмтеатра, как и концерт Лободы. Причиненные убытки приблизительно оценены в 30 тыс. грн.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".