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Директор Черниговского музыкально-драматического театра имени Т.Г.Шевченко Сергей Мойсиенко считает, что концерт "Потапа и Насти" будет иметь такие же последствия для драмтеатра, как и концерт Лободы. Причиненные убытки приблизительно оценены в 30 тыс. грн.