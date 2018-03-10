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    Потап и Настя

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Заявление дуэт Потап и Настя
    "Потап и Настя" сделали шокирующее заявление 
    15:01 24.10.2017
    2726
    Один из самых популярных музыкальных поп-коллективов Украины "Потап и Настя" решили взять творческую паузу, чем расстроили своих поклонников.
    Срыв концерта Потапа и Насти в Чернигове: кровь, крики и дымовые шашки. Видео
    "Кровавый прием" Потапа и Насти в Чернигове: в ход пошли дымовые шашки 
    14:38 10.11.2016
    19697Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Концерт популярной группы "Потап и Настя" в Чернигове попытались сорвать местные радикалы: поклонникам дуэта пришлось проходить через свиную кровь, разлитую прямо перед входной дверью в Драмтеатре имени Шевченко.
    уэт Потап и Настя Каменских. Архивное фото
    В Чернигове намерены отменить концерт "Потапа и Насти"
    06:09 04.11.2016
    1062Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Директор Черниговского музыкально-драматического театра имени Т.Г.Шевченко Сергей Мойсиенко считает, что концерт "Потапа и Насти" будет иметь такие же последствия для драмтеатра, как и концерт Лободы. Причиненные убытки приблизительно оценены в 30 тыс. грн.
    Акция против концерта Потапа и Насти Каменских в Хмельницком
    Во Львове отменили концерт "Потапа и Насти"
    21:49 27.10.2016
    2555Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По заявлению СМИ, причин отмены концерта в пресс-службе группы не сообщают, однако, очевидно, отказаться от выступления музыкантов заставил "гостеприимный прием" в Хмельницком.
    Акция против концерта Потапа и Насти Каменских в Хмельницком
    Западная Украина: срывают концерты Потапа и Насти, на очереди – Тото Кутуньо
    13:59 25.10.2016
    3190Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    У галичан – очередное обострение протестных настроений. На этот раз всплеск агрессии спровоцировал концертный тур "Золотые киты" от украинского дуэта "Потап и Настя Каменских".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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