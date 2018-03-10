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    Посольство РФ в Турции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган назвал убийство посла РФ нападением на турецкий народ
    23:29 19.12.2016
    590Убийство российского посла в Турции
    По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, "подлое убийство" посла России Андрея Карлова является нападением и на турецкий народ, это открытая провокация.
    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
    Медведев: Россия не оставит безнаказанным убийство посла РФ в Турции
    22:11 19.12.2016
    758Убийство российского посла в Турции
    По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, убийство посла - это тягчайшее преступление, которое выходит за рамки цивилизованных отношений. И Россия не оставит его безнаказанным. Все, кто причастен к его организации, должны ответить за это.
    Убийство российского посла в Анкаре
    МВД Турции: убийца российского посла работал в полиции
    21:35 19.12.2016
    852Убийство российского посла в Турции
    По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, нападавший - Мевлют Мерт Алтынташ, 1994 года рождения, из провинции Маниса. Он является выпускником полицейской академии и в течение 2,5 лет работал в силах безопасности.
    Убийство российского посла в Анкаре
    Убийство российского посла в Анкаре 
    20:39 19.12.2016
    826Убийство российского посла в Турции
    По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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