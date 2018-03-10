По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, убийство посла - это тягчайшее преступление, которое выходит за рамки цивилизованных отношений. И Россия не оставит его безнаказанным. Все, кто причастен к его организации, должны ответить за это.
По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, нападавший - Мевлют Мерт Алтынташ, 1994 года рождения, из провинции Маниса. Он является выпускником полицейской академии и в течение 2,5 лет работал в силах безопасности.
По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".