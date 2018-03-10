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    Посольство РФ в Канаде

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    00:53 04.11.2017
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    Пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин считает, что обнародованное в пятницу решение Канады расширить санкции является "абсолютно бессмысленным и заслуживающим осуждения".
    Занятия украинских военнослужащих и канадских инструкторов. Архивное фото
    В РФ раскритиковали решение Канады продлить военную миссию в Украине
    00:33 07.03.2017
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    Министр национальной обороны Канады Харджит Саджан заявил, что его страна намерена продлить на два года миссию по подготовке украинских военных. В посольстве РФ назвали решение контрпродуктивным.
    Флаги Канады и России
    Посольство РФ в Канаде жестко отреагировало на антироссийские санкции
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    1102Новые санкции в отношении России.
    Как заявили в российском посольстве, "решение правительства Канады расширить существующие антироссийские санкции заслуживает осуждения и противоречит его заявленным намерениям по изменению политики и восстановлению общения".
    Колокол Хатыни
    Посольство РФ в Канаде сожалеет, что пособник нацистов Катрюк умер
    02:22 29.05.2015
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    Следственный комитет России возбудил против Владимира Катрюка дело по статье УК РФ (геноцид), но власти Канады отказались выдать своего гражданина.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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