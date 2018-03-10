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    Посольство РФ в Белоруссии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Встреча контактной группы по Украине в Минске
    Посол РФ: контактная группа обсуждает реализацию минских соглашений
    22:28 11.02.2015
    549Минск. Встреча в "нормандском формате"
    Члены трехсторонней группы обсуждают ряд практических вопросов по реализации минских соглашений: речь идет возможном прекращении огня и возможном отводе тяжелых вооружений.
    Встреча контактной группы по Украине в Минске
    Контактная группа передаст "нормандской" четверке проект итогового документа
    22:14 11.02.2015
    462Минск. Встреча в "нормандском формате"
    Лидерам Украины, России, Германии и Франции предстоит рассмотреть проект документа, который готовит в Минске трехсторонняя контактная группа.
    Встреча контактной группы по Украине в Минске
    Контактная группа встретится в Минске в ближайшее время - посол РФ
    10:58 30.01.2015
    432Новые мирные переговоры в Минске
    Посол России в Белоруссии прогнозирует, что встреча контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины может произойти 30 января или ближайшие дни.
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    Посольства России и Украины ждут для переговоров в Минске Зурабова и Кучму
    11:06 24.12.2014
    858Новые мирные переговоры в Минске
    Представители "ЛНР" и "ДНР" ранее также отправились в Минск, заявив при этом, что пока не получили официального приглашения.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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