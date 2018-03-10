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    Посольство Польши в Украине

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Полиция Киева под посольство Польши
    Более 20 человек задержаны после провокаций у посольства Польши в Киеве
    00:53 08.07.2017
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    По словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, провокация имела целью подорвать добрососедские отношения Украины и Польши и является "примером "гибридной" войны со стороны России".
    Портрет Бандеры повесили на посольство Польши в Украине. Видео
    Портрет Бандеры повесили на посольство Польши в Украине 
    18:31 16.02.2017
    2449Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В четверг, 16 февраля, активисты "Черного Комитета" повесили портрет Бандеры на посольстве Польши в Киеве. По утверждению организаторов акции, причиной таких действий стали откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши.
    Флаги Украины и ЕС
    ЕС политически готов к безвизовому режиму с Украиной - посол Польши
    06:37 08.04.2015
    452Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
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    Флаг Польши
    Часть функций неработающего в Донецке консульства Польши передадут в Харьков
    17:24 14.10.2014
    122"Режим тишины" на Донбассе.
    В середине июня министерство иностранных дел Польши распорядилось приостановить работу генерального консульства в Донецке.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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