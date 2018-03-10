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    Посольство Франции на Украине

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Посол Франции в Украине Изабель Дюмон
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    По словам посла Франции Изабель Дюмон, руководители украинского государства несут политическую ответственность за все последствия решений, направленных на уменьшение независимости антикоррупционных органов.
    Киевляне несут цветы и свечи к французскому посольству. Видео
    Киевляне несут цветы и свечи к французскому посольству 
    04:19 14.11.2015
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    Киевляне несут цветы и свечи к французскому посольству. В столице Украины сейчас 4 часа утра, но у посольства Франции в Киеве собрались несколько десятков людей, чтобы выразить свои сопереживания, происходящему сейчас в Париже.
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    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    12:57 10.03.2018
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    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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