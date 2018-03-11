Крупнейший портовый оператор Hutchinson Ports подал заявки на аренду причалов порта Черноморск. Гонконгский оператор намерен развивать мощности по контейнерной перевалке. Но это может обернуться непростыми последствиями для порта, пишет Александр Арбузов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.