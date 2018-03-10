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    Полтавский областной совет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Антитарифный митинг под Полтавским областным советом
    Полтавский облсовет призвал Кабмин и Раду ввести мораторий на новые тарифы
    13:43 26.07.2016
    292Тарифные протесты.
    Как сообщается, облсовет просит принять постановление Верховной Рады Украины "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проверке обоснованности повышения тарифов жилищно-коммунального хозяйства".
    Политические баталии в Полтавском облсовете
    Политические баталии в Полтавском облсовете 
    02:48 05.12.2015
    125Местные выборы 2015: итоги
    В пятницу с четвертой попытки депутаты Полтавского облсовета выбрали председателя. Им стал кандидат от БПП "Солидарность" Александр Беленький. Его первым заместителем стал Евгений Холод из ВО "Батькивщина".
    Полтавский областной совет. Архивное фото
    Полтавский облсовет признал Россию агрессором - СМИ
    16:03 10.03.2015
    811Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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