Как сообщается, облсовет просит принять постановление Верховной Рады Украины "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проверке обоснованности повышения тарифов жилищно-коммунального хозяйства".
В пятницу с четвертой попытки депутаты Полтавского облсовета выбрали председателя. Им стал кандидат от БПП "Солидарность" Александр Беленький. Его первым заместителем стал Евгений Холод из ВО "Батькивщина".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".