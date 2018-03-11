Полиграфкомбинат 16 марта направил в адрес МВД подписанный договор на поставку указанных бланков по цене 213 грн (курс НБУ составляет 23,45 грн/долл.) с НДС, объяснив повышение стоимости "объективными экономическими факторами".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.