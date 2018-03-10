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    Полиграфический комбинат "Украина"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Заграничный паспорт
    Миграционная служба заново отправит данные паспортов, отданных в печать
    16:44 10.01.2018
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    Повторная отправка коснется данных, которые ранее передавались миграционной службой. Это связано с плановой заменой сертификатов на полиграфкомбинате "Украина".
    Биометрический паспорт
    Появилась информация о количестве заявок на получение биометрики
    15:14 31.08.2017
    322Европа открывает для украинцев свои границы
    С 11 июня по 28 августа полиграфкомбинат получил 1109049 заказов на изготовление биометрических паспортов. За тот же период госпредприятие изготовило 775 871 паспортов.
    Загранпаспорт
    Мощности по изготовлению загранпаспортов в Украине увеличат вдвое
    19:02 14.08.2017
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    После поставки дополнительной системы персонализации паспортов BookMaster One Systems общая производительность Государственного центра персонализации документов Полиграфкомбинат "Украина" будет увеличена больше чем в два раза.
    Биометрический загранпаспорт Украины на фоне долларовых купюр
    Заграница подорожала: цена загранпаспорта выросла
    17:19 15.04.2015
    60914Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    На пути в Европу у украинцев регулярно возникают препятствия: правительство не может добиться безвизового режима для поездок граждан в еврозону, а консульства целого ряда стран отказывают в визах. На фоне этого загранпаспорта становятся роскошью.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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