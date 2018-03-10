По словам главы Генерального инспектората полиции Молдавии Александра Пынзаря, по факту беспорядков полицией Молдавии открыто уголовное дело по статье 285 Уголовного кодекса РМ "Организация массовых беспорядков".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.