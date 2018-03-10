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    Полиция Ирака

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Полицейским Ирака удалось снять пояс смертника с 13-летнего мальчика. Видео
    Полицейским в Ираке удалось снять пояс смертника с 13-летнего мальчика 
    05:26 23.08.2016
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    Полиция в городе Киркук на севере Ирака задержала террориста-смертника, не дав ему совершить теракт. Полицейские остановили смертника в квартале Тисин вечером в воскресенье. Задержанному оказалось 13 лет.
    Взрыв прогремел в Багдаде
    Второй взрыв прогремел в иракской столице, шесть человек погибли
    02:45 03.07.2016
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    Взорвалось самодельное взрывное устройство неподалеку от рынка в районе Аш-Шааб на севере Багдада. Жертвами стали шесть человек, 12 пострадали.
    Последствия взрыва в Багдаде. Архивное фото
    Два человека погибли в результате взрыва в центре Багдада
    01:55 03.07.2016
    34Доклад Британии о войне в Ираке
    По информации полиции, взрыв, который произошел поблизости от хусейнии Абд ар-Расула Али в районе Аль-Каррада в Багдаде, унес жизни двух человек, еще шестеро были ранены.
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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