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    Подольский районный суд Киева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Максим Одинцов. Архивное фото
    Суд продлил арест военнослужащим РФ Одинцову и Баранову
    16:48 13.03.2017
    461"Крымские диверсанты" и задержание военных РФ
    Суд считает, что другая мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, не сможет обеспечить выполнение процессуальных обязательств обвиняемым. В частности, по мнению суда, Одинцов и Баранов могут скрываться от следствия.
    Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Суд в Киеве перенес рассмотрение дела главы ЛНР Плотницкого
    00:13 25.11.2016
    211Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам адвоката Олега Перетятько, на заседании в четверг суд допросил одного свидетеля по делу, после этого объявил перерыв в заседании до 9 декабря.
    Надежда Савченко в суде по делу Игоря Плотницкого. Видео
    Показания Надежды Савченко в суде по делу Плотницкого 
    02:53 11.11.2016
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    В ходе дачи показаний Надежда Савченко рассказала, при каких обстоятельствах попала в плен. Так, по ее словам, именно глава самопровозглашенной ЛНР Плотницкий передал ее "для похищения в Российскую Федерацию".
    Рассмотрение дела против 14 обвиняемых в беспорядках у Рады 31 августа 2015 года
    Рассмотрение дела против 15 обвиняемых в беспорядках у Рады 
    22:51 13.09.2016
    104Беспорядки и столкновения под Радой
    Суд по делу о беспорядках под Верховной Радой 31 августа 2015 года перенесен на 23 сентября. Судья более получаса не мог начать заседание, поскольку комната, где оно должно было состояться, не смогла вместить всех желающих.
    Акция в поддержку членов ВО Свобода
    Митинг "Свободы" и ПС под Подольским райсудом Киева 
    12:33 13.09.2016
    251Беспорядки и столкновения под Радой
    Заседание перенесли на 23 сентября на 10:00. Прокурор по данному делу заявил, что за это время обвинение постарается "обеспечить присутствие этих двух обвиняемых", которые не явились а заседание во вторник.
    Акция в поддержку членов ВО Свобода
    "Свобода" и ПС стянули активистов под Подольский райсуд Киева
    09:54 13.09.2016
    1412Беспорядки и столкновения под Радой
    В Подольском районном суде Киева во вторник начнется заседание суда по делу о беспорядка под ВР 31 августа 2015 года. Всего по делу в качестве обвиняемых проходят 15 человек, среди которых большинство - "свободовцы".
    Наручники
    В Киеве суд арестовал чиновника АТО, попавшегося на взятке в 230 тыс грн
    06:20 21.08.2016
    145Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Подольским райсудом Киева, чиновнику была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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