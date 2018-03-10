Суд считает, что другая мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, не сможет обеспечить выполнение процессуальных обязательств обвиняемым. В частности, по мнению суда, Одинцов и Баранов могут скрываться от следствия.
В ходе дачи показаний Надежда Савченко рассказала, при каких обстоятельствах попала в плен. Так, по ее словам, именно глава самопровозглашенной ЛНР Плотницкий передал ее "для похищения в Российскую Федерацию".
Суд по делу о беспорядках под Верховной Радой 31 августа 2015 года перенесен на 23 сентября. Судья более получаса не мог начать заседание, поскольку комната, где оно должно было состояться, не смогла вместить всех желающих.
Заседание перенесли на 23 сентября на 10:00. Прокурор по данному делу заявил, что за это время обвинение постарается "обеспечить присутствие этих двух обвиняемых", которые не явились а заседание во вторник.
В Подольском районном суде Киева во вторник начнется заседание суда по делу о беспорядка под ВР 31 августа 2015 года. Всего по делу в качестве обвиняемых проходят 15 человек, среди которых большинство - "свободовцы".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".