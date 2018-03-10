ООН в докладе по ситуации с соблюдением прав человека в Украине отмечает, что уменьшение интенсивности боевых действий не отменило многочисленные казни, незаконные задержания, пытки, торговлю людьми, которые процветают в зоне АТО.
Как рассказал координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко, есть несколько категорий военнопленных. Первая категория — военные. Вторая категория — волонтеры. Третья категория — это гражданские.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".