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    Партия "Союз левых сил" Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    20:54 05.04.2016
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    Безработица, нищенские зарплаты и пенсии, долговая кабала, разрушение системы социального обеспечения - все это прямое следствие одновекторного евроинтеграционного курса, заявил председатель "Союза левых сил" Василий Волга.
    Василий Волга. Архивное фото
    "Союз левых сил": национализация спасет 15 миллионов человек
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    Национализация естественных монополий позволит освободить малый и средний бизнес от налогов, снизить тарифы на коммунальные услуги, ввести систему государственных дотаций на продукты и лекарства для 15 миллионов граждан, заявляют в "Союзе левых сил".
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