Безработица, нищенские зарплаты и пенсии, долговая кабала, разрушение системы социального обеспечения - все это прямое следствие одновекторного евроинтеграционного курса, заявил председатель "Союза левых сил" Василий Волга.
Национализация естественных монополий позволит освободить малый и средний бизнес от налогов, снизить тарифы на коммунальные услуги, ввести систему государственных дотаций на продукты и лекарства для 15 миллионов граждан, заявляют в "Союзе левых сил".
Согласно результатам опроса Research and Branding Group, на сегодняшний день 48% жителей Украины полагают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, противоположной точки зрения придерживаются только 8% украинцев.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".